"Ni tantita tristeza me dan los LeBarón": directora de Algarabía

Pilar Sicilia, directora de la revista Algarabía, armó que la familia LeBarón, de quienes tres mujeres y seis niños murieron el pasado lunes en un ataque perpetrado por presuntos miembros del narcotráco, no le provocaba "ni tantita tristeza".

Mediante su cuenta de Twitter, la lingüista publicó una serie de mensajes en los que manifestaba que las víctimas del ataque, presumiblemente perpetrado por La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, "les tocaba un destino peor que la muerte".

"Quiero disculparme acerca de mis tuits sobre el asesinato de la familia LeBarón, ya que me hicieron pasar por ... una psicópata que come niños y desea su muerte. Yo me impresioné mucho al saber del culto Ervil le Baron, sus asesinatos, a su propio hermano, entre muchos más, y al leer los testimonios de algunas de las hijas que pertenecieron a la secta. Simplemente quise hacer patente que a veces 'pagan justos por pecadores' y que las deudas de ese tipo se pagan caro", escribió en parte de su texto.

Asimismo, al nal del escrito, Sicilia facilitó su contacto y la dirección de su ocina en la colonia del Valle, para que, en caso de que alguien guste rebatir su punto, pueda hacerlo frente a frente.