¡Ni tan ´Grandiosas´!

Ciudad de México.

Fallas en el audio, poco tiempo de duración, olvido de las letras y hasta la inseguridad por el alto aforo que concentraron fueron algunas de las quejas que, en redes, dieron a conocer asistentes al concierto de ´Grandiosas´ que se llevó a cabo el sábado a las 20:00 horas en "La Maraka", ubicado en calle Mitla 410, colonia Narvarte Poniente, Alcadía Benito Juárez, en Ciudad de México.

PReSENCIAL

Y STREAMING

El evento fue realizado en versión presencial y streaming, el cual recibió críticas de quienes lo vieron desde su casa por un costo de 507 pesos.

El aforo normal del establecimiento "La Maraka" es de 3 mil asistentes, pero por protocolos de sanidad tenían permitido sólo el 30% lo cual se violó según vecinos y asistentes.

´Grandiosas´ es el concierto que une las voces de Rocío Banquells, María del Sol, Dulce y que en esta ocasión su invitada especial fue María José.

SE QUEJAN EN TWITTER

Sin embargo, los usuarios en Twitter hicieron públicas sus quejas, ya que el evento sobrepasó el aforo permitido y las cantantes olvidaron la letra.

Otros usuarios insistieron en que la duración del evento fue muy corta y de muy mala calidad de audio. "@lemoncomunicamx que pésima transmisión de video y audio en el concierto de las Grandiosas.

Cómo se atreven a cobrar por eso??? PÉSIMO", dijo @edgarrubi.

VIOLAN NORMAS DE SANIDAD

"@eticket que feo concierto el de las grandiosas no se oía no se veía bien solo se veía el público aparte violaron todas las normas de sanidad había mucha gente arrepentida y muy caro para que solo dieran una hora", añadió @vivijerade.

Hubo quienes destacaron la actuación de María José, pues para muchos fue la única cantante que sobresalió en el show.

"@lajosa levantando el evento de #GranDiosas si no fuera por ella, no valdría la pena. Mala conexión, poco tiempo y @LaCantanteDulce que no se sabía las rolas", expresó @javoletas.

Finalmente hubo fallas de audio y quejas de que la cantante Dulce no se sabía las canciones.

"Dulce cantando en todas las canciones, y no se sabía ninguna, regresenme mi dinero #GranDiosas", manifestó @MedicenSuu.