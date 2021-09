Ni tan desalmada

Marjorie de Sousa , quien participa en el melodrama "La Desalmada", ha demostrado que ya no le importa el qué dirán y ahora se enfoca no sólo en su bienestar físico, sino en lo emocional .

En una entrevista, la actriz se sinceró sobre los cambios que experimentó su cuerpo tras la maternidad.

"Todo cambia, y más después de que eres mamá, pero ha sido un proceso muy bonito... Pasé un momento en donde me quedé estancada con mi peso y para cámara yo soy muy grandota; entonces decía: ´tengo que bajar un poco más de peso´ y creo que se ha ido logrando", dijo a "People en Español".

De acuerdo a Marjorie, la manera en la que ha sido posible alcanzar sus objetivos es organizarse. Sin embargo, destacó que el primer paso para lograrlo es el amor propio.

"Soy muy exigente y decía: ´Tengo que aceptarme y amarme como estoy´. Llegó un momento donde dije: ´¿Sabes qué? Estoy haciéndolo, no me estoy dejando y me gusta cómo me veo´", concluyó.