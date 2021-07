" Ni Superman podría frenar la violencia": Secretario estatal de Seguridad

Tras una jornada con seis homicidios dolosos, el funcionario dijo que este año se registran 119 asesinatos más que en el mismo período del año anterior.

Noticia Relacionada ICE libera a posibles testigos contra ginecólogo de Georgia

"Tengo lo que resta del año, a ver si lo bajamos.... a ver si...", dijo.



"En el País aumentó al doble, si estamos para llorar en Nuevo León, en el País está al doble", añadió, "la violencia en el País está del asco. Así: Del asco. Están las ejecuciones en todos lados".



El funcionario sostuvo que en este momento la prioridad del Gobierno federal no es el combate al narcotráfico, sino al huachicol, y consideró que eso ha afectado a la seguridad del País.



"Vamos pésimo, tenemos que arreglarlo, le estamos entrando, nada más que no son enchiladas, son balazos", expuso.



"Nos podemos traer a Superman de Secretario, y no se va a arreglar".