Ni rosa, ni nada. Beneficio queda en promesa

Me gustaría que esto lo supiera la autoridad del Estado y me ayudará a terminar porque yo no puedo . Olga Martínez, quejosa

Río Bravo, Tam.-que radicaba en, tuvo que migrar, pues desmanteló parte de su modesta vivienda de madera, para verse "beneficiada" del"Cuarto Rosa".

Fue Olga Martínez, quien indicó que "hace 2 años o un poco más el gobierno me mandó un comunicado que me iban a hacer el "Cuarto Rosa" no sé, ¿si se acuerde? (del programa), yo tenía mi casita pobre pero en buenas condiciones y tumbé mi sala y mi cocina para que me hicieran el cuarto

Pero el gobierno no siguió porque los encargados me dijeron que como había ganado el otro partido no podían hacer nada y no había presupuesto; ya he andado hablando con los de las campañas y cuando, me trajeron dando vueltas y nada, mi casa no sirve esta toda podrida como ve usted, yo soy de Nuevo progreso y aparte me dijeron que yo no podía hacer nada a la casa porque según el gobierno tiene contrato con una constructora", dijo presa de la impotencia.

"Me gustaría que esto lo supiera la autoridad del Estado y me ayudará a terminar porque yo no puedo", clamó, ante la parálisis en el Gobierno Federal, que se prolonga desde finales de 2015.

Para finalizar, dijo: "mi casa está en colonia San Antonio calle 9 de Noviembre, número116. Tengo el papel de donde me comunicaron de lo del cuarto", a la vez que hacía referencia a la obra inconclusa.

DEJA. Inhabitable quedó la casa de la quejosa, luego de que haberla semi-desmantelado para la construcción del aposento que nunca se concluyó.