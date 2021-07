¡Ni Raúl ni Pizarro!

El tamaulipeco Rodolfo Pizarro es el gran ausente de la Selección Mexicana para encarar la Nations League.

El Tricolor que dirige Gerardo Martino presentó la lista de 23 convocados al Final Four, con las respectivas ausencias de Raúl Jiménez, Jonathan Orozco y el propio Pizarro, todos ellos por lesión.

Desde hace una semana, el estratega del conjunto tricolor había adelantado que de no estar listo Jiménez para jugar, no mantendría al atacante en el listado, ya que ni siquiera tendría caso que hiciera el viaje. Jiménez fue dado de alta hace unos días por el cuerpo médico del Wolverhanpton; sin embargo, adelantaron que no estaría al 100% sino hasta la próxima temporada, lo que disminuyó las posibilidades de que jugará con la Selección este verano.

También llama la atención el que Diego Lainez solo esté considerado para los partidos amistosos contra Islandia y Honduras, al igual que otros juveniles como César Montes, Osvaldo Rodríguez, Roberto Alvarado y Sebastián Córdova.

Todos estos jugadores podrán participar con el Tricolor el sábado en el duelo de preparación contra Islandia, en el Estadio AT&T.

Después, solo 23 tendrán el derecho de jugar los duelos contra Costa Rica, en la Semifinal, y la Final o el partido por el tercer lugar ante Estados Unidos u Honduras. Los juegos están programados para el 3 y 6 de junio, respectivamente.

Además de los consagrados, en la lista definitiva hay algunos elementos que son elegibles para los Juegos Olímpicos, tales como Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna.

PARA EL TRI OLÍMPICO JAIME Y EL ´TATA´ AÚN NEGOCIAN LOS REFUERZOS

Jaime Lozano continúa en negociaciones con Gerardo Martino para obtener a los mejores refuerzos posibles con los que completará el equipo para Tokio 2020. Los técnicos de la Selección olímpica y la Selección Mayor solamente tienen un par de semanas antes de la decisión final.

"Buscamos algo que no tengamos con los jugadores Sub-24 en este caso; después, queremos que sean líderes que puedan generar un buen ambiente como el que tuvimos en el Preolímpico", comentó Lozano.