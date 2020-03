¡Ni pensarlo!

En la Liga MX ni siquiera consideran darle el título del Clausura 2020 al Cruz Azul, lo que hacen es trabajar para encontrar la forma de terminar el torneo tras el parón por la pandemia de coronavirus, dijo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

"No está en consideración entregarle el título al líder del torneo (Cruz Azul).

"Por desgracia la situación es diferente en cada país, hay que ver cómo se desarrolla aquí para tomar una decisión de cuando reanudaremos", dijo a W Radio.

La Liga MX no tiene fecha para reanudarse.

La Máquina, a través de sus redes sociales, contestó ayer que no interesa ser monarca de esa manera.

"No, no me interesa, gracias. Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido. ¡Vamos Azules! Círculo azul", indicaron.

En otros temas, Bonilla declaró sobre Ascenso, que de momento seguirá igual luego de que los dueños se resistieran a convertirla en la Liga de Desarrollo, que los equipos saben quiénes pueden ser certificados.

"Los equipos que pertenecen a la multipropiedad no pueden ascender y el que quiera subir tiene que estar certificado. Hoy en día no sabemos quién esté certificado", manifestó.

Sobre Fidel Kuri, el dueño del desafiliado Veracruz, dijo que le responderán en el tribunal.

"Él (Fidel Kuri) decidió manejarse así. Nosotros no actuamos en los medios, cuando nos llegue una situación de un tribunal responderemos, antes no entraremos en el juego", sentenció.