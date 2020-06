Ni parques, ni canchas, ni gimnasios

El gobierno municipal ha sido muy claro. Ni canchas deportivas, ni parques, mucho menos gimnasios, ninguno de estos puede operar ya que el semáforo se encuentra en rojo para esta frontera que ocupa el primer lugar en contagios por COVID-19 en Tamaulipas.

La alcaldesa Maki Ortíz volvió a tocar el tema del deporte, en donde algunos sectores de la población han hecho caso omiso de las recomendaciones.

Aquellos que no hagan caso se las verán con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

"Vamos a seguir trabajando muy de cerca con Coepris, no para cerrar nosotros los negocios, no tenemos esa facultad, pero si para avisar a Coepris si vemos que algún negocio no está cumpliendo con los lineamientos que se necesitan para poder seguir funcionando, es importante que se tomen medidas, Protección Civil y Tránsito van a estar revisando las áreas públicas, los parques, canchas, que no se lleven a cabo los juegos deportivos que de repente tenemos información que se han hecho, tianguis y mercados también están prohibidos, gimnasios, todo eso no puede abrirse, solamente los negocios esenciales", comentó la máxima autoridad municipal durante su más reciente mensaje.