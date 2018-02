Ni sí, ni no: ‘vamos a esperar’, dice alcaldesa a la reelección

Tampico, Tam.- La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra aún no tiene definido si se “lanzara” a la reelección o no, “vamos a esperar”, dice, mientras el tiempo se agota.

Informó que para ella su familia no interviene en la decisión, “ahí andan diciendo que no sé qué, que ya no voy, que la familia... Mi familia si algo me dice es que me apoyan siempre”.

Refirió que ya muy pronto se habrá de tomar la decisión, “por lo pronto, sigo haciendo todos los días mi trabajo de presidenta municipal, con mucho gusto y mucho ánimo”.

A su punto de vista hay suficiente tiempo para tomar la decisión, “si la campaña es hasta mayo... Vamos a esperar.

Entre tanto los alcaldes de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz y de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla (los del del Acción Nacional), se registraron la tarde del viernes ante el Comité Directivo Estatal.

Asimismo el aspirante panista, Jesús Nader Nasrallah, emitió su registro este sábado por la mañana para la alcaldía de Tampico bajo esas siglas.