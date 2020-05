Ni los panteones privados abrirán

Ni cementerios municipales ni privados se abrirán al público el 10 de mayo, Día de las Madres, anuncian autoridades del departamento de Panteones del municipio.

"Sabemos que es una fecha muy memorable para todos los mexicanos, pero las circunstancias nos obligan a mantenerlos cerrados como forma de proteger la salud de toda la ciudadanía reynosense", dijo José María Almaguer Ponce, jefe de la referida oficina.

Es bien sabido que hay muchas personas que ese día acuden a los camposantos a dejar una corona, un ramo de rosas u otro tipo de detalles a las tumbas de las mamás que ya dejaron la vida terrenal.

Sin embargo, esta vez lamentablemente no será posible hacer lo mismo que en años anteriores porque de acuerdo a disposiciones federales y estatales, se deben mantener cerrados esos lugares por el bien de todos y de quienes acuden a ellos a recordar a las madres fallecidas en su día.

Lo que sí habrá será un operativo en el que se le hará saber a la ciudadanía la serie de medidas que deben mantener para prevenir el coronavirus.

De las florerías que están ubicadas a unos metros de los panteones, frente al puente vehicular Broncos, consideró que por lo pronto deberían cerrar sus puertas porque habrá gente que pensará que si sigue la venta de flores y arreglos, es porque abrirán los panteones y eso no será posible al menos hasta que concluya la emergencia sanitaria, puntualizó Almaguer Ponce.

HASTA FIN DE MES

Vigilará Coepris se cumpla esto

La Coepris se mantendrá vigilante de que ninguno de los panteones que operan en Reynosa abran sus puertas más que para atender inhumaciones con 10 asistentes al evento, en los cuales no podrán estar presentes niños ni adultos mayores. "Esos lugares podrán abrir sus puertas nuevamente al público en general hasta el 31de mayo, fecha en la que terminará la contingencia sanitaria por el Covid-19", dijo Adalberto Elizondo Rivera, titular en la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios a nivel local. Advirtió que en aquellos casos en los que no se acaten las disposiciones oficiales, se impondrá una sanción administrativa de ahí que invitó a los propietarios de los cementerios a no hacer lo contrario a las indicaciones que se tienen en ese renglón.