Ni las gracias le dieron en Chivas

Rodolfo Pizarro se esperó poco más de un mes para dar su propia versión de lo que consideró, como forzada venta al Monterrey, cuando estaba convertido en figura del Guadalajara.

El mediocampista que ahora ya comienza a destacar con los Rayados, señaló a la directiva de haberle vendido desde las primeras fechas del Clausura 2018, sin antes consultarle al menos su opinión.

"Yo la primera reunión que tuve con ellos, me dijeron que ya estaba vendido, que tenía ya como 5 meses vendido", declaró el mediocampista para la cadena Fox Sports.

"Hasta la fecha nunca me dieron las gracias, ni nadie se despidió de mi, entonces... ni de mi, ni de (Rodolfo) Cota, ni de (Oswaldo) Alanís".

¿Entonces no te preguntaron si querías ir a Monterrey?

"No. Eso fue en la primera reunión en donde me dijeron, 'ya estás vendido y no sé qué' y yo dije, ah bueno, pues yo en lo que lo asimilaba no quise comentar nada.

Eso fue un domingo después del partido (que perdieron 1-0) contra el León", recordó Pizarro.

"En la siguiente reunión ya fue con (José Luis) Higuera, con (Francisco Gabriel) De Anda y con Vergara. Y yo me reuní con ellos para saber qué iba a pasar. A lo mejor se habían equivocado".

Pizarro dejó en claro que no le extrañaba el tener que salir de Chivas aún cuando le quedaban dos años más de contrato, sino la razón que le dieron para venderle.

"Mínimo me esperaba que fuera de otra manera. En la segunda reunión me dijeron: '¿sabes qué? con nosotros ya no entras en planes. Ya vete a Monterrey, con nosotros no entras en planes y ya", agregó el mediocampista.

El hoy refuerzo de los norteños, dejó entrever que quizá el formar parte de los líderes que encabezaron las protestas contra la directiva por el reclamo del premio del título, influyó en la decisión de los dueños para venderle.

"Yo la verdad siempre voy con el grupo, o sea, yo no puedo estar de lado de los directivos por mis compañeros. A lo mejor a mi no me pesaba eso (de los atrasos del premio) tanto, como a un chavo que a lo mejor iba empezando, entonces yo no puedo esconderme y decir 'está bien, luego (me pagan)", opinó el ex rojiblanco.

¿Entonces eso sí pudo haber influido?

"Sí, puede ser".