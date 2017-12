¡NI FRÍAS NI CALIENTES!

Ciudad de México

La FIFA realizó un ensayo de lo que será el sorteo mundialista de este viernes y a México le tocó compartir grupo con el anfitrión Rusia.

El Tri ya enfrentó en 2010 a Sudáfrica y en 2014 a Brasil, repitiendo en el Grupo A, aunque esto sólo fue una simulación.

La Selección de Juan Carlos Osorio enfrentaría a Japón y a Egipto.

La periodista colombiana Marina Granziera compartió la imagen de cómo quedaron los 8 grupos en el ensayo, donde en el B están Brasil, Inglaterra, Marruecos y Dinamarca, mientras en el F se ubican Argentina, España, Islandia y Arabia Saudita.

Por otro lado, un grupo que podría tornarse como “de la muerte” sería el C, comandado por Alemania, seguido por Uruguay, Costa Rica y Australia. La FIFA aseguró que no habrá ninguna trampa en el sorteo.

“Llevo ya tres sorteos y les aseguro que no va a haber bolas frías ni calientes”, dijo Chris Unger, director de competiciones de la FIFA.

“Es una historia inventada. Puede tocarlas, verá que no se ven diferentes, no se sienten diferentes, no tienen temperaturas diferentes...”, añadió el funcionario.