Ni embarazo conmueve a agentes de Migración

Al pensar que cruzando en su estado iba a recibir la atención de las autoridades de aquel País, es que se animó hacerlo, sin embargo eso no conmovió a los agentes de migración.

Ahora la joven de 22 años de edad ya vive junto a su pequeño en la Casa del Migrante, donde la han apoyado desde que fue retornada por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Acudiré a mi cita el próximo seis de diciembre, si sólo me ofrecen el asilo para mi hijo no lo aceptaré, me regresaré a México y aquí me quedaré, a mi País no regreso”, dijo.

La originaria de Honduras señaló que desde hace cuatro meses inició su aventura para llegar hasta esta frontera y cruzar a los Estados Unidos, sin embargo de su país salió desde hace mucho tiempo atrás.

Explicó que dejó su Nación debido a la lucha que existe entre bandas allá, por lo que decidió venirse a México, por lo que arribó a Mexicali.

Manifestó que ahí trabajo para juntar dinero y poder venir a la frontera, ahí mismo conoció al padre de su hijo.

Comentó que el padre de Enrique David es mexicano, sin embargo una vez que supo que estaba embarazada no se quiso hacer cargo de él.

“Yo trabajé en un restaurante, ahí conocí a Javier Núñez quien es el padre de mi hijo, pero al no hacerse responsable yo decidí venirme y cruzar a los Estados Unidos esperando una atención inmediata por parte de las autoridades de Estados Unidos, pero no fue así, pese a los meses de embarazo que tenía cuando cruce por el río, no fue suficiente para quedarme allá, simplemente me regresaron y me dieron una cita para diciembre”, dijo.

Agregó que de no recibir la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, se regresará a Matamoros y se quedará aquí o buscará una oportunidad en otra ciudad pero en México, a Honduras ya no regresará.