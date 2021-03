Ni Doctor Strange ni el Profesor Xavier en final de "WandaVision"

Todo se remonta a cuando Paul dijo en una entrevista que en el episodio final veríamos a "un gran actor con el que siempre había querido trabajar" y esta mañana confirmó en entrevista con "Good morning America" que se trataba de él mismo como ya lo vimos en el episodio anterior.

En la entrevista el conductor del programa señala que Internet está muy molesto con el actor por decir que habría un gran cameo y que en realidad se trataba de una versión diferente de Vision y Paul lo confirma: "¿Sabes cuando piensas que algo será muy divertido y lo dices y luego te da pánico por lo que acabas de hacer? Los fans empezaron a adivinar quién podría ser y diciendo nombres como Benedict Cumberbatch o Patrick Stwart y yo pensaba 'Dios, esa es una buena idea' van a estar muy decepcionados cuando sepan que era yo", señaló entre risas.

¿O sea que no hay cameo? Pues parece que no, al menos no como lo habían pensado los fans pues en realidad se trataría de un enfrentamiento entre las dos versiones de Vision pero hasta no ver el episodio final que se estrena este viernes las esperanzas siguen.