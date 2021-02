Ni diva ni envidiosa

No es su primer protagónico, antes Mariana Torres llevó el crédito estelar en la telenovela Ringo y la serie Hoy Voy a Cambiar y, aunque podría estar en condiciones de pedir ciertos privilegios, la actriz, que estrenó Fuego Ardiente, ni se cree diva y mucho menos es envidiosa.

La originaria de León, Guanajuato, encabeza junto con Carlos Ferro y Kuno Becker, la nueva producción de Carlos Moreno que se estrenó el 8 de febrero a las 18:30 horas.

TODOS IGUALES

Aunque ella lleva el peso de la historia junto con Ferro, Mariana dijo que todo el elenco tiene importancia porque van en el mismo barco.

"Siempre he sido muy responsable y disciplinada, con los pies en la tierra, no me gusta causar conflicto para nada, al contrario, siempre trato de trabajar en armonía, lo más feliz que se pueda", señaló la actriz de 33 años.

"Creo que esto ha sido clave en mi carrera, la gente me lo dice ´¡qué padre trabajar contigo! Yo no soy ni diva, envidiosa ni nada, soy la primera en llegar porque también hay que reconocer lo que uno es".

Además de ser puntual a sus llamados, así sean de madrugada, comentó que siempre estudia sus escenas y graba sus diálogos.

SIEMPRE EN ARMONÍA

Como actriz, añadió, busca trabajar en armonía, sin problemas y eso le ha permitido que sus compañeros quieran seguir laborando con ella.

"Me he ganado las cosas y no estoy cerrada a proyectos donde no sea estelar, lo que sí me encantaría es seguir haciendo personajes padres, incluso secundarios porque nadie es más ni nadie es menos. Yo me siento afortunada de trabajar y de ser protagonista, pero eso no me da ni más ni menos".

En Fuego Ardiente interpreta a Alexa, una maestra de baile, cuya relación con Kuno Becker se desquebraja.

SUS COMPAÑEROS

Como parte del reparto también brillan Claudia Ramírez, José María de Tavira, Arturo Peniche, Laura Flores, Yolanda Ventura y Fernando Ciangherotti.

"Justo este personaje de Alexa llega en un momento de mi vida, donde me siento más mujer, más madura y mucho más centrada, como bien plantada como para poder ejecutarlo. Afortunadamente desde el día uno de las grabaciones me siento bien respaldada, cobijada, parte del ejército que juntos vamos a atacar.

"Esta historia está repartidísima, aquí no hay buenos ni malos, ni protagonistas ni nada. Todos somos personajes reales, algo qué contar, qué decir, con historias muy actuales", añadió.