Ni despido ni renuncia, dijo titular del Cader 05. Desmiente publicación del sábado

Río Bravo, Tam.- Desmiente que lo hayan corrido o que haya renunciado como jefe del Centro de Apoyo de Desarrollo Rural (Cader) 05 en la localidad, aclara que por el contrario fue comisionado a la capital del Estado, y el pasado viernes las oficinas permanecieron cerradas por ser el Día del Trabajador de la Agricultura.

Así lo expresó el día de ayer el ingeniero Martin García Trejo, quien desde hace muchos años es el jefe del Cader 05 en el Municipio, luego de que se diera por un hecho que lo habían liquidado o despedido.

"Aquí estamos y no nos vamos, trabajando en el programa de bienestar a la producción implementado por el Gobierno Federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, realizando nuestras activadas normales".

De hecho aseguró que actualmente el citado departamento al servicio de los agricultores lo conforman 8 personas, y que ninguna ha sido liquidada que se cuenta con la misma cantidad, no obstante como en otras ocasiones no descarto que se pudieran registrar algunos cambios.

"No me he llevado nada de las oficinas, no se de donde sacaron esa versión de que ya no estaba al frente del Cader, o que me habían corrido".