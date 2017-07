Neymar tenía "vergüenza" de hablar con Messi

"Entraba en el vestuario, miraba para un lado y estaba Messi, miraba para otro y estaba Xavi, Iniesta, Piqué, Dani Alves... pensaba que estaba dentro de un videojuego. Un día estaba jugando con ellos en la consola y al siguiente estaba allí dentro. El primer mes fue bien complicado. Yo tenía vergüenza de hablar con Messi, son ídolos para mí.



"Cuando te haces famoso aparecen mujeres por todos lados pero también aparecen primos de cualquier lugar... de todos los grados", señaló Neymar al programa brasileño 'Caldeirão'.



Neymar, a quien le gustaría jugar en el Flamengo, no olvida los momentos complicados en materia económica.



"Valoro mucho a la gente que me ayudaba en los momentos en los que más lo necesité. Cuando no tenía unas botas para jugar y alguien iba y me las compraba. Me acordaré de esos detalles el resto de la vida, estoy muy agradecido a esas personas. Mucha gente me ayudó bastante porque mi padre no tenía dinero para nada, tenía para comprar comida".