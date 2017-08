Neymar pidió a Piqué no publicar el tuit

En este sentido, el jugador afirmó que cuando su compañero Gerard Piqué puso un "tuit" asegurando que se quedaba, ni siquiera él conocía la decisión.



"Era un momento en el que estábamos tranquilos y durante la comida me dijo que lo iba a poner. Le dije que no lo hiciera porque no había tomado una decisión. Era un momento difícil para mí. Pero quiso hacer la broma. Es un amigo y le respeto", señaló.



Neymar señaló que tras una larga reflexión tomó la decisión hace dos días y que se la comunicó al entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.



El jugador consideró que fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida y que la tomó porque consideró que era el momento de afrontar nuevos retos.



"Creo que no he hecho nada malo, todo el mundo tiene el derecho de marcharse", dijo el futbolista, que agradeció el cariño recibido por la afición del Barsa durante estos cuatro años y expresó su "tristeza" por las críticas recibidas por algunos.



"He sido muy feliz estos cuatro años, pero no estoy triste de haber salido. He escrito mi historia en el Barcelona, he ganado títulos y he tratado de agradecer al club su confianza de la mejor forma que he podido. Lo que me pasó allí supera al mundo del futbol", indicó.



Se despide del 'hermanito'



El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, utilizó las redes sociales otra vez, pero esta vez para despedirse de su "hermanito pequeño".



"Desde que llegaste, te vi como mi hermano pequeño. Todo lo que hacías, tu forma de entender la vida y el fútbol. Éramos muy parecidos y conectamos enseguida.



"Ha sido un placer enorme tenerte a mi lado durante estos años. Me quedo con todos los momentos que hemos pasado juntos, dentro y fuera del terreno de juego. Estoy feliz de que lo hayas ganado todo vistiendo la camiseta del Barsa. Esto quedará para siempre. Jugadores como tú hacen más grande este Club y su historia.



"Espero que te vaya genial en el futuro. Te mereces que los sueños que te quedan por cumplir se te hagan realidad en París. Y para terminar, recuerda hacer siempre lo que hacía nuestro amigo JC: MAGIA", escribió.



En respuesta, Neymar escribió: "Siempre te tendré como un hermano mayor .. te quiero Geri".