Neymar llega a China para eventos de promoción

Neymar llegó esta mañana a Shanghái como atestigua un vídeo publicado en la red social Weibo, el Twitter chino, en el que saluda a sus seguidores de este país y les da las gracias por su apoyo.



"Me gustaría enviar un gran abrazo a todos mis aficionados chinos, muchas gracias por su apoyo. A todos mis amigos de Weibo, ¿pueden enviarme sugerencias sobre lo que debería hacer mientras estoy aquí?", pregunta el futbolista.



No se conocen muchos detalles sobre la agenda del delantero en China ni de cuántas horas o días permanecerá en el país, pero podría ser poco tiempo, ya que los rumores sobre su inminente fichaje por el equipo francés son cada vez mayores.



Según aseguró hoy el diario catarí Al Watan, el fichaje ya estaría cerrado y el brasileño llegaría a Doha en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico.



El club parisino es propiedad del fondo de inversión Qatar Sports Investment (QSI) desde 2011 y, según asegura el diario, tras pasar el reconocimiento mantendrá una reunión con el presidente del club francés, el qatarí Naser al Jelaifi, para firmar su nuevo contrato.



En el marco de los rumores sobre la salida de Neymar, la UEFA anunció este lunes que, aunque no reciba denuncia alguna, analizará detenidamente el traspaso del delantero para tener la certeza de que se respetan las reglas del juego limpio financiero.



Aunque de momento son todo rumores, se ha hablado que el fichaje de Neymar podría barajar una desmesurada cifra de 222 millones de euros, lo que lo convertiría en el más caro de la historia del futbol.