Neymar ya no quiere saber nada del PSG

Madrid, España.

Neymar ya le hizo saber al presidente del PSG que no desea jugar más en el equipo, de acuerdo con una publicación del diario español Mundo Deportivo.



La tensa relación entre el brasileño y el presidente del club francés Nasser Al-Khelaifi se fracturó más, cuando éste dijo en entrevista que nadie obligó a Neymar a firmar para su club.



De acuerdo con Mundo Deportivo, antes de que Al-Khelaifi ofreciera una entrevista a la revista France Football, Neymar ya le había manifestado al directivo su deseo de "volver a casa".



"No quiero jugar más en el PSG. Quiero volver a mi casa, de donde nunca debí salir (Barcelona)", habría dicho Neymar a Al-Khelaifi, según el diario español.



La publicación hace además alusión a que el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, está harto de los problemas que genera Neymar en el vestuario y no vería mal su salida del equipo.