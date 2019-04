Neymar, tres juegos suspendido por la UEFA

París, Francia.

Neymar fue suspendido tres partidos de competencias europeas por haber insultado a los árbitros tras la derrota del Paris Saint Germain ante el Manchester United en la Liga de Campeones.



Después del partido por los Octavos de Final en marzo, el delantero brasileño Neymar empleó su cuenta en Instagram para descargar insultos subidos de tono a los responsables del videoarbitraje que intervinieron en la decisión de otorgarle un penal a Man United en los descuentos por una mano que eliminó al PSG.



"Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol y acaban mirando en cámara lenta. La mano no existe!", se quejó Neymar en Instagram.



Neymar, quien no pudo jugar en ese partido por una lesión, procedió a usar una obscenidad al referirse a los encargados del VAR.



Como se plantea la sanción, el fallo de la UEFA implica que Neymar se perderá la mitad de los seis partidos que el PSG disputará en la etapa de grupos de la próxima edición de la Liga de Campeones.