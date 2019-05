¿Neymar se arrepiente de haber dejado el Barcelona?

Barcelona, España.

Rivaldo, ex jugador del Barcelona y de la selección brasileña, opinó que su compatriota Neymar está "arrepentido" de haberse marchado del conjunto azulgrana con destino al París Saint Germain.



"Está claro que se equivocó saliendo", indicó Rivaldo. "Si hablas con Neymar, con su padre o su familia te dirá que no está arrepentido, pero yo creo que sí lo está. El Barcelona es el Barcelona. Neymar es un jugador del nivel del equipo", comentó el Balón de Oro en 1999, quien apuntó que le gustaría verle de nuevo vestido con la camiseta azulgrana.



El embajador de Betfair fue exigente con el francés Antoine Griezmann, que ha anunciado su marcha del Atlético de Madrid, si ficha por el Barcelona.



"Si viene, tiene que venir con personalidad para marcar la diferencia como Suárez o Messi", afirmó Rivaldo, campeón mundial en 2002, que agregó que no sabe si quiere ir al Barcelona.

"No sé si quiere venir. Muchos jugadores tienen miedo de venir al Barcelona porque en el Camp Nou Messi es el que marca las diferencias. En el Atlético Griezmann es el jugador determinante y si viene al Barcelona puede que eso, que Messi marque las diferencias, le deje algo preocupado... Aquí deberá hacer lo que hace en el Atlético", manifestó.



Fue crítico pero esperanzado en el potencial del cuestionao Philippe Coutinho: "¿Qué debe hacer para jugar más? ¡Marcar golazos como el que le hizo al United!. Es un grandísimo jugador, pero debe tener más confianza en su fútbol e intentar repetir lo que hizo en Inglaterra cuando era referencia del Liverpool".



A su juicio, es Coutinho el que "debe pensar también si está haciéndolo bien o no. En su casa debe preguntarse si está haciéndolo como en el Liverpool. Si está bien, seguro que lo jugará todo. Messi juega todos los partidos y Suárez también. ¿Por qué no podría hacerlo Coutinho? Debe marcar la diferencia, marcar 20-25 goles y entonces será un titular indiscutible en un equipo como el Barcelona".



Reclamó más presencia de canteranos en el primer equipo y vaticinó que el Real Madrid va a intentar fichar a jugadores como Kylian Mbappe o el propio Neymar.



"Necesita fichar jugadores de peso para ser más fuerte. Alguien con fama, que juegue bien, que sea determinante... y cualquiera, Neymar o Mbappé, son jugadores para el Real Madrid", señaló Rivaldo, que elogió al galés Gareth Bale.



"Es un grandísimo jugador que ha hecho grandes cosas en el Real Madrid. Ha marcado goles importantes. En finales de Champions, por ejemplo. Bale es un grande. ¿Qué no ha estado bien? Bueno... un jugador no siempre puede estar al 100%. Pero seguro que puede cambiar de un año para otro. Creo que puede hacer algo grande en el Madrid la próxima temporada", dijo.