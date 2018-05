Neymar se recupera de forma oportuna tras su lesión y casi está listo

Río de Janeiro, Brasil.

El delantero pudo desplegar su repertorio de regates y pases con máximo esfuerzo en el último ensayo de Brasil en territorio nacional antes de instalar su concentración en Londres el lunes.



Neymar se sometió a una cirugía en marzo tras sufrir una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho.



A inicios de la semana, integrantes del cuerpo técnico de la selección informaron que Neymar estaba en condiciones para entrenar. Pero trataron de bajar las expectativas en torno al astro del Paris Saint-Germain al advertir que necesitará más tiempo para recuperar su mejor nivel.



El lateral izquierdo Filipe Luis dijo que Neymar ha respondido bien en los entrenamientos, pero que aún necesita olvidarse de la lesión.



"Yo sufrió una lesión serie en 2010 y regresé con miedo. En la primera oportunidad que tuve un partido, entré con todo para perder ese miedo. No me lesioné y me olvidé", dijo Luis.



"Pasa lo mismo con Neymar, la primera patada que le den... ahí se olvidará".