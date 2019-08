Neymar no jugará en el debut del PSG

París, Francia.

El delantero, cuyos rumores dicen regresaría al Barcelona o iría al Real Madrid, no fue convocado para el partido de mañana ante el Nimes, duelo con en que el cuadro capitalino comienza la defensa de su título.



Neymar, que reportó tarde a la pretemporada, ha expresado su deseo de abandonar al PSG y por ello se enredó en una relación tensa con Leonardo, director deportivo del club.



El directivo, conocido por su disciplina, dijo a los medios de comunicación que las negociaciones para el fichaje de Neymar con algunos clubes, no dijo cuales, están avanzadas, aunque no hay nada seguro todavía.



Por su parte, el diario Le Parisien publicó hoy mismo que el PSG no ha recibido ninguna oferta concreta por parte de los blaugrana o merengues.



El PSG pagó 222 millones de euros en el 2017 al Barcelona por el delantero, el cual dos años después no llenó las expectativas que se tenían de él, sobre todo tras no conseguir la Champions League, el máximo deseo del equipo galo.