Neymar extraña momentos con Lionel Messi y Luis Suárez

París, Francia.

El delantero brasileño del París Saint Germain, Neymar, aceptó que extraña los buenos momentos que tuvo junto a sus ex compañeros del Barcelona.

"Las temporadas en Cataluña fueron geniales, fuimos un excelente equipo dentro y fuera del campo. La relación entre todos nosotros era especial", dijo el atacante al portal OTRO.



"Extraño esos momentos".



Neymar fichó con el PSG luego de que los franceses pagaron la cláusula de más de 200 millones de dólares del jugador, aunque desde hace varios meses hay reportes de que no está a gusto y desea salir.



El brasileño también comentó que le ha sido terrible las lesiones que ha sufrido en los últimos dos años que han impedido que ayude al PSG a lograr su gran objetivo: la Champions League.



"Los momentos más difíciles de nuestra carrera son estos. Mantenerse alejado del campo, la cirugía, es terrible. No puedo quedarme sin jugar y entrenar, estar lejos de mis compañeros de equipo. No es una cosa hermosa, pero es parte de nuestro trabajo", declaró.