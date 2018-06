Neymar entra en fase final de recuperación

Moscú, Rusia.

El brasileño brasileño Tite consideró que "con un partido más" el delantero del Paris Saint Germain Neymar podría alcanzar "su plenitud" física, después de un largo proceso de recuperación de una lesión en el quinto metatarso del pie derecho, que requirió cirugía el pasado mes de marzo.



En una rueda de prensa celebrada este martes en el estadio Spartak de Moscú, donde mañana la Canarinha cerrará el Grupo E ante el combinado de Serbia, Tite definió a Neymar como un jugador "muy bien dotado físicamente".



"Está fuera de los patrones normales. En caso contrario, no estaría jugando el Mundial", dijo sobre la estrella brasileña.



Tite valoró positivamente la evolución del '10', reconoció que "ante Suiza su mapa de calor fue uno", pero destacó ante "Costa Rica, tanto las jugadas por la banda como por el centro aumentaron considerablemente".



"Con un partido más es posible que alcance su plenitud. No me gusta que se le dé una responsabilidad excesiva porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. El conjunto resuelve", subrayó.



Preguntado por las lágrimas del ex jugador del Santos y del Barcelona, Tite confesó que él también lloró tras su primer partido como seleccionador.



"Cuando vi a mi esposa, lloré de alegría, de satisfacción, porque esa es nuestra característica emocional. Lloré de placer y de orgullo por haber hecho un gran partido en un momento de tanto placer", abundó.



El preparador de Caxias do Sul también defendió a Neymar de las críticas del italiano Fabio Capello, quien dijo que el delantero del Paris Saint-Germain, al que le fue anulado un penalti tras la revisión por vídeo, era "un simulador".



"Capello, esto va para ti, oye. De técnico a técnico, fue penalti. Fue penalti", repitió Tite desafiante.