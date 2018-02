Nevada sorprende a ciudadanos en Roma

Los habitantes de Roma se despertaron hoy ante una nevada poco habitual, después de que una tormenta procedente del Ártico pasara sobre buena parte de Europa dejando nieve suficiente como para obligar al cierre de escuelas y limitar los servicios de transporte público.

El clima mediterráneo de Roma y su cercanía con el mar suele producir inviernos suaves, en los que los restaurantes a menudo mantienen las zonas de terraza incluso en los meses más fríos del año.



Por ello, la nevada de hoy, aunque no gigantesca en su volumen, entusiasmó a los jóvenes romanos, que pudieron librar batallas de bolas de nieve o pasear sobre el manto blanco.



La Alcaldesa, Virginia Raggi, decretó desde ayer el cierre de escuelas públicas como precaución, y muchos centros públicos hicieron lo mismo.



La ola de frío siberiano llegó ayer a Italia provocando copiosas nevadas en el norte y un frío intenso que llegó hasta los 20 grados bajo cero en algunas localidades y hoy alcanzó el centro del país y Roma, donde no nevaba con tanta intensidad desde 2012.



A pesar de las dificultades del trafico, los romanos y turistas están disfrutando de la inusual nevada y de la belleza de los monumentos de la capital como el Coliseo o la Plaza de San Pedro cubiertos totalmente de blanco.



Durante la mañana se llevó a cabo una reunión del comité operativo de la Protección Civil para seguir la situación en la capital italiana ante la ola de frío que podría durar al menos 36 horas.



Un tráfico intenso se registraba hoy en todas las vías de acceso a la capital y había numerosos retrasos en la red de ferrocarriles.



Los bomberos han tenido que intervenir por la caída de ramas de árboles por el peso de la nieve que han bloqueado algunas carreteras de la ciudad.



En los dos aeropuertos de la capital, Fiumicino y Ciampino, por el momento no se registran cancelaciones, pero se acumulan retrasos en las salidas.