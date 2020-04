Neumólogo apela a ciudadanía a tener responsabilidad

Si no hacemos estas cosas se puede poner muy serio el problema y se pueden morir muchas personas, además de todo lo financiero que se viene". Abel Alanís Castillo, médico especialista en medicina interna, neumología y cuidados intensivos

La responsabilidad ciudadana es importante para evitar el incremento de casos de Covid-19 en forma exponencial y todos pueden ayudar para evitar contagiar a los demás.

Abel Alanís Castillo, médico especialista en medicina interna, neumología y cuidados intensivos, dijo a El Mañana de Reynosa que la manera de prevenir es no salir a la calle y aplicar las medidas básicas de higiene, pero la realidad es otra, ya que muchos viven al día y tienen que salir a trabajar.

La mejor manera -aunque haya controversia-, es ponerse tapabocas y guantes, ya que reduce el contagio, sobre todo porque hay estudios que en Corea se redujo el contagio en 10 días y lograron abatir el problema.

El médico especialista señaló que un "PAND", es una persona que es asintomático, casi sin molestias, que no ha sido diagnosticado, que anda como si nada y contagian a los demás.

"Los pacientes que no tienen síntomas o personas jóvenes que tienen su sistema muy bueno y casi no tienen molestias, esos jóvenes lo que andan haciendo es transmitiendo, si esa persona sale a la calle con un cubrebocas la posibilidad de contagiar a otro es bajo, aunque no te cubre al 100 por ciento, pero sí reduce por mucho los contagios; el problema que a los grandes sí nos puede matar", dijo.

Y argumentó: "si tú tienes un ´PAND´ cerca de ti, ¿qué prefieres? ponerte cubrebocas o sin cubrebocas, por sentido, lógica, cubrir su nariz y boca cuando sale a la calle".

El médico recalcó que ante el desabasto de cubrebocas, pueden usar un pañuelo o hacer su cubrebocas, o usar un Kleenex. En el caso de los guantes te ayuda a no tocarte la cara, porque se tocas inconscientemente, sin darte cuenta, por lo que da un poco de margen de seguridad porque al desechar se va el virus en el guante.

QUÉ HACER

Abel Alanís Castillo recalcó que una persona que piensa que tiene Covid-19 debe ayudar a no contagiar a los demás: si tiene tos seca y fiebre debe quedarse en casa, no acudir a hospitales o consultorios.

Por el contrario consultar por teléfono y no salir; si no mejora y tiene falta de aire debe llamar para que sea recibido con los protocolos en el hospital.

"Sin son síntomas leves, debe de hablar a su doctor que le dé un tratamiento que el doctor elija, el doctor sabrá si es influenza, infección de anginas o Covid-19, el paciente que debe de ir a un hospital debe hacerlo cuando tiene falta de aire, cuando se está ahogado o cuando el ataque al estado general son fiebre extrema, para ir debe donde tienen todos los protocolos y no infecte a otros en el camino, con todas las normas de bioseguridad", expresó.

El especialista explicó que lo primero es salvarnos para poder ayudar a otros, y de esta forma prevenir.

"Tenemos la responsabilidad de cuidar a los que los rodean, de no infectar a los que nos rodean, porque si no hacemos estas cosas se puede poner muy serio el problema y se pueden morir muchas personas, además de todo lo financiero que se viene", argumentó.

HACER BARRIO

A solidarizarse con los vecinos

El médico recalcó que es un asunto de responsabilidad social, ya que nos debemos ser responsables unos con otros, apoyarnos entre todos, con buen animo y ocuparnos de la situación.

"Incluso si las cosas se ponen peor, debemos hacer barrio, cuídate a ti para cuidar a tu familia, si el vecino no tiene mandado apóyale con comida, con jabón, o si alguien está enfermo algún medicamento, hagamos cooperacha, hay que hacer barrio, porque cuando haces muchos barrios, haces una mejor ciudad", recalcó.

Alanís Castillo recalcó que muchas de las medidas como no salir o estar aislados, no se pueden llevar porque mucha gente es de escasos recursos, por lo que el cubrebocas es importate para reducir el riesgo, ya que muchos viven en una sola casa y con un solo baño.

"La mitad del país no tiene una vivienda aparte, otros viven hasta 10 personas, y poner al enfermo en cuarto aparte, lo único factible es el tapabocas y máxima higiene", finalizó.