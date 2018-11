Netflix mostrará vida real de Anitta

Anitta, la popular cantante brasileña, invita a la audiencia de Netflix a disfrutar "Vai Anitta", a partir de este 16 de noviembre, un documental sobre su vida, en el que la gente se enterará de muchos secretos personales, familiares y profesionales, en pocas palabras, se le verá "de carne y hueso".

Adelantó que seguramente vendrá una segunda temporada en la que hablará de diversas etapas, entre ellas la de volver a estar soltera, "la idea es crear una mayor expectativa".

En esta primera etapa, a través de seis capítulos, Larissa Macedo Machado, su nombre real, relatará sus andanzas desde su descubrimiento en las redes sociales cuando se aventuró a subir un video a YouTube cantando founk, con el que fue descubierta, así como su paso por diversas compañías discográficas y escenarios pequeños, hasta convertirse en la estrella que hoy es.

La audiencia conocerá en voz de familiares y amigos muchos de los secretos que rodean a esta sensual intérprete de temas como "Vai Malandra", que alcanzó más de 200 millones de vistas, entre otros.

En entrevista telefónica con Notimex, en su muy entendible "portuñol", Anitta no escondió sus emociones, y se mostró alegre y vivaracha, como se le ve en "La voz... México" cada domingo, o como es en sus multitudinarios conciertos.

"Yo creo que ahora con la serie, ellos -sus fans mexicanos-, van a comprender un poquito más de cómo soy como persona y como artista, cómo es mi vida acá en Brasil; creo que tendrán una visión diferente".

La polémica intérprete explicó que a través de "Vai Anitta", que ella decidió denominar "reality-documental", se observará todo lo que representa como artista, pero también su vida familiar y todo aquello que la rodea en la música.

Refirió que habrá momentos muy divertidos, de sus convivencias, de sus sacrificios y descalabros, de momentos para llorar, "de todo, ya lo verán".

Enfatizó que en concreto, Netflix produjo "una historia de superación de mi vida; no esconderemos el drama, será una cosa muy real, pero también la gente va a comprender un poquito más de quién soy yo, de la cantante de género urbano que soy, de la música brasileña y su cultura en general".

Agregó que el reto de "Vai Anitta" fue la manera en que se contaría su historia, para que resultara no sólo atractiva para Brasil, donde es muy popular, sino también que fuera su carta de presentación en todo el mundo.

"En Brasil, mucha gente sabe quién soy y lo que hago y mi historia de vida casi completa, y había que ver que eso también se conociera en otros países y aún más.

"Es una serie global en la que habrá muchos y diversos testimoniales, pues vamos a contar un poquito de quién yo soy, a presentarme, mostrarles quién es Anitta. Entonces, esa fue la gran decisión, y también dejar a la gente con ganas de ver más para hacer una segunda temporada".

En esta producción, describió, aparecerán su mamá, su papá, su hermano, quienes hablarán de Larissa y Anitta en general, de esa adolescente que soñaba con triunfar en los grandes escenarios y ahora es una realidad.

Para la cantante brasileña es una gran satisfacción ver la forma en que todos quienes la conocen se expresan de ella.

"Ellos (sus familiares) dicen que me ven como un orgullo, entonces me quedo feliz con esa respuesta".

La cantante agregó que "Vai Anitta" se conforma de varios periodos de tiempo en su vida, perfectamente definidos y entrelazados unos con otros.

"Se va a hablar un momento de mi carrera con el proyecto que se llama "Jaque Mate", que describe mi primer paso para la carrera internacional.

"La dinámica para hablar de mi presente despegará con el proyecto denominado: 'Jaque Mate', que fue el primer paso para mi internacionalización, pero haremos también un señalamiento sobre mis inicios en mi infancia, la adolescencia, de mi familia y después volvemos al presente. Y así vamos: de atrás hacia adelante, y de la actualidad hacia el pasado como un viaje en el tiempo".

Acerca de las hostilidades que ha enfrentado en la vida como artista, reiteró que el triunfo coloca a muchos en el centro de huracán y ella no ha sido la excepción, ha pasado por momentos muy duros, de mucha oscuridad, pero ha sabido salir adelante de todas las adversidades, lo que contará a detalle en la serie.

Dijo que las grabaciones del "reality-documental" comenzaron a finales del año pasado y llegaron hasta marzo durante el legendario Carnaval de Brasil, ella hizo un receso debido a problemas emocionales que sufrió, pero aseguró que contará las razones de ello.

"Caí en una gran depresión que me llevó a no querer hacer nada y a no trabajar ni seguir adelante, estaba abatida, y en la serie aprovecho para hablar de las razones y los motivos de ese momento tan difícil en mi vida".

Añadió que cuando la gente se siente frente al televisor y la escuche, comprenderá esos secretos que se había negado a revelar y que seguramente harán que la vean cuán humana es.

Al preguntarle si en esta ocasión se hablará también del problema que la llevó a los tribunales en su enfrentamiento con la empresa de la productora de espectáculos Kamilla Fialho, aquella que apostó por ella para consagrarla como un producto musical de alto nivel, señaló que no.

"Esta temporada no hablaremos de ese episodio, porque todavía no teníamos una resolución (legal), hasta hace pocas semanas tuvimos una sentencia. Entonces, seguramente si hacemos una segunda temporada, va a estar ahí, pero no sólo eso, habrá más experiencias. Por ejemplo, cuando grabamos, yo estaba casada, ahora estoy soltera y estamos también haciendo esto para crear una expectativa para una próxima temporada.