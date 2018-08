Netflix genera polémica por interrumpir contenido con promociones

El sistema puede interrumpirlos tras varias horas de inactividad y pregunta: "¿Sigues viendo?", y el usuario tiene que responder para que sigan apareciendo los episodios.

Sin embargo, ahora algunos suscriptores enfrentan una interrupción distinta: videos promocionales, que pueden durar entre 10 y 20 segundos.



Casi igual que un comercial, aparecen entre episodios, recordándoles a los televidentes que no se pierdan de distintos programas en Netflix.



Los usuarios de la plataforma de streaming no están nada contentos.



"Si @Netflix nos da comerciales, definitivamente voy a cancelar mi suscripción. Literalmente pago para que no haya comerciales", tuiteó la usuaria Gigi.



Los usuarios se quejaron porque no podían saltarse o poner los videos en silencio.



Sin embargo, la compañía aseguró que no estaba añadiendo comerciales, sino que simplemente está haciendo pruebas de videos promocionales que, aseguró, la gente se puede saltar.



"Tenemos varios años analizando maneras de insertar videos promocionales a nuestras experiencias", dijo Smita Saran, vocera de Netflix.



"Estos promos son en realidad recomendaciones personalizadas para títulos que creemos que un miembro podría disfrutar", explicó. "En este caso en particular, estamos probando si mostrar recomendaciones entre episodios ayuda a los miembros a descubrir más rápido historias que disfrutarán".



No quedó claro cuántos suscriptores estaban viendo los videos.



Saran dijo que la compañía no comenta respecto a dónde se llevan a cabo tales pruebas, pero que normalmente se realizan a nivel mundial.