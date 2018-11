Netflix estrenará ´Roma´ en salas antes que ´online´

Roma, de Alfonso Cuarón, ganadora del León de Oro en el último festival de Venecia, llegará a algunos cines unas semanas antes de que se distribuya en Netflix. El anuncio lo realizó a través de su Twitter, con este mensaje: "Para aquellos que quieran ver Roma en la pantalla más grande posible, en algunos mercados selectos habrá la posibilidad de verla en los cines y en Netflix".

Junto a Roma, la plataforma llevará a las salas de cine antes de su distribución online a A ciegas (Bird Box) y La balada de Buster Scruggs. La primera es la nueva película de la danesa Susanne Bier, que ya ha rodado en ocasiones precedentes en EE UU (Cosas que perdimos en el fuego) y que tiene el Oscar por En un mundo mejor, y que en este drama ha contado con Sandra Bullock y Sarah Paulson. La segunda es el nuevo western de los hermanos Coen.

Según la prensa cinematográfica especializada Roma se estrenará en algunos cines de Los Ángeles, Nueva York y México el 21 de noviembre, más de tres semanas antes de su lanzamiento digital previsto en todo el mundo para el 14 de diciembre. En Londres y otros mercados estadounidenses la película se exhibirá a partir del 29 de noviembre. Finalmente, Roma llegará a algunas salas más de todo el mundo el 7 de diciembre -y ahí podría entrar España- antes de que se estrene la semana siguiente en la plataforma digital.

Hace solo dos semanas la compañía se reafirmaba en la política que le dio el éxito. "Creemos en el modelo de distribución simultánea de nuestras películas originales", sentenció Netflix. Pero la presión del director mexicano así como el deseo de la empresa de validar la calidad de esta nueva plataforma con el Oscar les ha llevado a lo que la compañía llama "evolución" y no derrota. "La prioridad de Netflix son sus miembros y sus autores y estamos en constante innovación para servirles", explicaba el comunicado que acompañó un anuncio ya esperado en Hollywood. "Ver Roma en la pantalla grande es tan importante como asegurar que la gente de todo el mundo tenga la oportunidad de experimentarla en sus casas", afirma Cuarón,. "Roma fue rodada en 65 milímetros y complementada con una mezcla de sonido Atmos muy compleja. Aunque un cine ofrece la mejor experiencia posible para Roma, también fue diseñada para ser igualmente significativa cuando se experimente en la intimidad del hogar", añade.

Este movimiento supone un notable cambio para Netflix, cuyo modelo siempre ha dado prioridad a sus suscriptores y al consumo doméstico de productos audiovisuales frente a las salas tradicionales. Con esta nueva política. Netflix entra a todo trapo en la temporada de premios y coloca a Roma como competidora en los Oscar.

Este mismo año el festival de Cannes se quedó sin las producciones de Netflix de su competición por presión de los exhibidores franceses, que obligan a las películas a esperar 36 meses desde su estreno en la gran pantalla para que sean accesibles en Internet. Y Netflix estuvo también en el centro de una de las polémicas que más enturbió el brillo de los Oscar hace tres años, con la criticada la ausencia de actores negros entre los nominados al Oscar.

El movimiento #OscarSoWhite censuró en concreto la ausencia de Idris Elba entre los candidatos al premio de la Academia de Hollywood por su increíble trabajo en la primera película original de Netflix Beasts of No Nation (2015). Pero los votantes le hicieron el feo no por su racismo sino porque no se dignaron a ver una producción que no contaba con un estreno tradicional en salas. Como Steven Spielberg dio a entender hablando de Netflix, la política de esta plataforma de distribuir simultáneamente sus producciones online y en cine convierte sus películas a ojos de algunos en telefilmes.

Ahora la duda es si esta pequeña ventana camelará a los miembros de la Academia para que voten uno de los trabajos mejor recibidos del año. Las proyecciones de Roma entre los diferentes miembros no solo de la Academia sino de otras organizaciones profesionales en Hollywood son diarias, en cines por todo Los Ángeles y en ocasiones con la presencia del propio director. Y todas ellas concluyen con una emocionada ovación a esta producción de 20 millones de euros que narra en blanco y negro la historia personal de un momento en la infancia de Cuarón en el barrio mexicano de Roma, donde se crió.