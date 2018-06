Netflix destaca diversidad sexual en su programación

En el mes del orgullo LGBTTTI, la plataforma de entretenimiento Netflix indicó que cuenta con películas y series nuevas en la que los personajes forman parte de esta comunidad, como lo es "La casa de las flores".

Por ello, el elenco de la serie participó el sábado en la Marcha del Orgullo LGBTTTI, a bordo de un carro alegórico que formó parte del recorrido que partió del Ángel de la Independencia y circuló por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

Desfilaron los actores Cecilia Suárez, Darío Bernal, Sheryl Rubio y Juan Pablo Medina, así como su creador, Manolo Caro, quien aseguró que celebrar la diversidad y la libertad haciendo lo que más ama es algo que no tiene precio.

Destacó que la serie que se estrenará en todo el mundo por Netflix el próximo 10 de agosto, trata sobre el amor, la familia y la sangre, lazos que crecen con base en la libertad y el amor.

"Celebrar el triunfo de México en el partido y el orgullo gay el mismo día en la avenida más importante del país nos hace crecer como sociedad y ser invencibles", añadió Manolo Caro.

Asimismo, el servicio de entretenimiento por internet mencionó entre sus personajes LGBTTTI que han podido brillar y compartir sus historias, e inspiran a encontrar el verdadero yo, están los de "Alex Strangelove", "Los gustos y los colores", "Dear White People" volumen 2 y "13 Reasons Why".

Además, otros que inspiran a ser valientes, amar sin límites o ser auténticos figuran en: "Orange is the New Black", "Ingobernable", "You me her", "Grace y Frankie", "Black Mirror", "Sense8", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Queer Eye" "One Day at a Time" y "Master of None".