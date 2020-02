Netflix anuncia que ´The Crown´ terminará antes de lo previsto, tras la quinta temporada

The Crown no llegará, como predecían incontables tuits las pasadas navidades, a contar el hundimiento público del príncipe Andrés por la torpe entrevista que concedió a la BBC el pasado noviembre; ni mucho menos cubrirá la decisión del príncipe Enrique y Meghan Markle de independizarse de la familia real británica. La serie de Netflix terminará antes de lo previsto tras su quinta temporada, según ha anunciado la plataforma. Imelda Staunton, la legendaria actriz británica (Sentido y sensibilidad, Shakespeare Enamorado, Downton Abbey), encarnará en esa última tanda de episodios a Isabel II, tras Claire Foy y Olivia Colman, la actual reina, que dejará el papel al acabar la cuarta temporada.

"Al principio me imaginaba The Crown como una serie de seis temporadas, pero ahora que nos hemos puesto a trabajar en las historias para la quinta, hemos visto claro que era el momento y el lugar perfecto para pararse", explica el creador de la serie, el cineasta Peter Morgan (The Queen) en un comunicado de la plataforma.

Junto a él, Staunton, ganadora del BAFTA y nominada al Globo de Oro y al Oscar por su papel de Vera Drake (2004), se presenta como futura majestad de la ficción: "Como actriz, fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman le insuflaban algo único y especial a los guiones de Peter. Considero un genuino honor el sumarme a un equipo creativo tan excepcional y llevar The Crown a su conclusión".

Desde su estreno, a finales de 2016, The Crown se ha convertido en uno de los buques insignia no solo de Netflix sino de la industria del streaming en general: un título tan caro y ambicioso que difícilmente podría encontrarse en una cadena tradicional, y que además ha tenido la inusual capacidad de gustar tanto al público como a la crítica. Tiene legiones de seguidores y un número casi similar de premios, sobre todo a su reparto, donde se junta la flor y nata del talento británico.

Tanto Foy como Colman han ganado el Globo de Oro a mejor actriz por sus interpretaciones de Isabel II y la ficción en general ganó el galardón a mejor serie dramática por su segundo año. Tiene 26 Emmys. El Sindicato de Actores de EE UU premió a Foy por sus dos temporadas al frente de la serie y a John Lithgow por su papel como un envejecido Winston Churchill intentando llevar las riendas del país en los años sesenta.