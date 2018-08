¡NERVIOS DE ACERO!

Es el penúltimo día de entrenamiento antes de viajar fuera del país y Víctor Sánchez Licerio luce tranquilo, relajado, sin presión. ¿Estás nervioso por jugar la Serie Mundial de Taylor, Michigan?

"No hay nervios porque tenemos la confianza de que vamos a hacer lo que sabemos hacer, jugar buen beisbol al máximo nivel, los nervios son nada más por subir al avión", respondió el primera base de la liga Treviño Kelly, quien es uno de los peloteros más experimentados que integran la selección categoría Junior (13-14 Años).

Así de seguros lucen los beisbolistas reynosenses, quienes a partir de este domingo 12 de agosto, representarán a México en otro mundial.

"Vamos para representar bien a nuestra liga y al beisbol de México, estamos representando a nuestro país y eso es algo muy bonito", expresó uno de los guantes más seguros que tiene la Kelly, quien dejó muy en claro que no van de paseo.

"Tenemos muy buen equipo, mucho pitcheo, bateadores oportunos, tenemos la gran oportunidad de hacer un buen papel allá, hay que debutar ganando, nos dijeron que vamos contra el representante de Latinoamérica en el primer juego y será difícil, es de los mejores del torneo pero hay que sacar la casta desde el principio".

El guardián de la primera colchoneta ha disputado un montón de torneos internacionales, tantos que no recuerda el número exacto, lo que si recuerda es que desde muy pequeño ha entrenado sin descanso para seguir siendo considerado por los entrenadores.

"Mi fuerte siempre ha sido la primera base, nada se me pasa, pero para eso he trabajado mucho, lo mismo en el bateo, si no entrenas nunca mejoras", aseguró Sánchez.

-¿Vas a pegar jonrón en este mundial?

"Espero volármela, si la barda está cerca o lejos no me importa", dijo.

Víctor sabe agradecer a todos los que lo han ayudado para seguir en el deporte de sus amores y en primer lugar están sus papás.

"Siempre me apoyan en todo lo que hago y tratan de darme lo mejor para que yo avance y crezca como jugador y como persona, son muy importantes para mi", comentó.