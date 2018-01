Neri Cardozo se despide de Rayados

Neri, de 31 años de edad, confirmó su salida de la institución regia a través de su cuenta de Instagram, con una serie de fotografías de su paso por el club.

"Después de siete años de pertenecer a Rayados hoy cierro una etapa en mi vida, quiero agradecer a la afición por el apoyo brindado siempre, a los Directores Técnicos con los que me tocó trabajar, a la directiva y a mis compañeros con los que compartí grandes alegrías...", escribió el argentino.

Al parecer, su salida no fue la mejor, y lo deja ver en otra parte del texto: "Me hubiese gustado despedirme de otra forma, pero así es el futbol... La pelota seguirá rodando", agregó.

Cardozo vistió la camiseta de los Rayados de 2010 a 2011, de 2011 a 2016 y por último de 2016 a 2017. Entre esos lapsos, jugó para los Jaguares de Chiapas y los Gallos Blancos de Querétaro.

El argentino ganó una Liga, una Copa y tres títulos de Concacaf con La Pandilla.