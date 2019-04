Neolaredense es campeón nacional en matemáticas

Nuevo Laredo, Tam.- Josué Daniel Rodríguez Muñoz, es neolaredense, estudiante de preparatoria y esta semana se convirtió en el mejor a nivel nacional en una de las materias en las que el sector educativo en México y Tamaulipas presenta muy bajo nivel de conocimiento: las matemáticas.

Actualmente cursa el sexto semestre en el Cbtis 234, dirigido por la profesora Elsie Barrientos, quien compartió la noticia a la escuela y a la sociedad en general, pero sobre todo a la familia de Josué.

Fue asesorado por los profesores Sandra Leticia Reséndez Rodríguez y Arturo Escobedo.

"Josué no conoce otro número que no sea un 10. A el le gusta todo. No tiene problemas con nada, donde lo pongan saldrá adelante", así se expresó Hermilo Rodríguez García, su padre.

Su madre, Inés Muñoz, no pudo dormir de la emoción, dijo sentirse orgullosa de los logros que ha tenido el más pequeños de sus hijos.

Una semana completa estuvo en Morelia, Michoacán, donde se realizó el XIX Festival Académico de la UEMTIS 2019, este viernes regresó a su hogar y fue recibido con abrazos y múltiples felicitaciones de sus padres y maestros.

"Fue una gran experiencia para mi, primero el viaje conocer lugares nuevos y bueno, quedar en el primer lugar es un gran logro ya que toda la preparación que tuve está dando frutos", dijo Josué quien inmediatamente llegó a Nuevo Laredo para juntarse con amigos y ponerse al corriente con las tareas que durante una semana no realizó.