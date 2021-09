Neo vuelve, lanzan tráiler de Matrix Resurrections

El 22 de diciembre, de manera simultánea, se estrenará en cines y en HBO Max The Matrix: Resurrections, la cuarta entrega de la saga que se estrenó el 31 de marzo de 1999, en Estados Unidos.

Primero fue The Matrix (1999), después The Matrix Reloaded (2003), siguió The Matrix Revolutions (2003) y 18 años después The Matrix Resurrections (2021).