Nelly Simón: Vergara no está bien enterada

La semana pasada, Vergara acusó que las Chivas habían negado a su delantera para asistir al llamado del Tricolor para sustituir a la lesionada Katty Martínez.

"No entro en polémica, nunca ha sido mi personalidad. Mónica no está bien enterada de cómo pasaron las cosas. Lo he dicho siempre, lo importante es que vayamos hacia el mismo objetivo. La Liga está en etapa de construcción, estamos poniendo cimientos y el siguiente paso que hubiera cabeza de selecciones femeniles. Es el paso que sigue y es remar. Se tomaron las decisiones, mañana juega Licha y es todo lo que tengo que decir", señaló la dirigente previo al partido amistoso que sostendrá Chivas ante la Selección de Argentina en el Estadio Akron a las 7:00 P.M. Para Simón, el juego entre el Rebaño y la albiceleste es histórico.

"Es el primer partido con una Selección internacional. Hay jugadoras más grandes y otras emocionadas, es trascendental para todas", indicó Nelly Simón.