Negocios no han sido notificados de la Ley Seca que entrará en vigor

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que este jueves circuló la versión de que a partir del primer minuto del viernes habrá de entrar en vigor una Ley Seca con efectos hasta el 30 de abril, socios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de la localidad no han sido notificados de manera oficial para suspender la venta de ese producto.

"Cada negocio ha estado hablando y ha estado investigando y queda todavía muy ambigua la información, en mi caso me dijeron que el día de hoy me resolvían, sabemos que el cierre de las cerveceras pero lo que estamos buscando es saber si nos van a surtir en estos días", señaló el presidente de la Cámara, Jorge Bello Méndez, "al mismo tiempo estamos viendo información que hasta el momento no es oficial porque no lo han notificado, una ley seca, que nos van a prohibir la venta de bebidas alcohólicas".

Según un documento que circula por las redes sociales se sancionará hasta con 47 mil 784 pesos a los negocios que violenten dicha disposición, sin embargo, dicha publicación se remite a la edición del Periódico Oficial del Estado de este dos de abril, al consultar dicha edición en la dirección http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/cxlv-41-020420F.pdf no se encuentra mención a esa disposición.