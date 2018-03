Juan Velásquez, asesor legal de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hacen negocio con las indemnizaciones de las víctimas de enfrentamientos en los que participan las Fuerzas Armadas.

“Para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas se ha vuelto un negocio por la indemnización de la ley de Víctimas, a veces ha pasado”, dijo el asesor legal de la Marina, aunque no dio nombres de las organizaciones que realizan dichas prácticas o de presuntas víctimas que lo hayan hecho.

Sobre las dos niñas y una mujer que fallecieron en el “fuego cruzado” durante un enfrentamiento entre marinos con un presunto grupo delictivo, el asesor jurídico reprobó que “una parienta ya salió atribuyéndole esto a la Marina”.

EL lunes, tras los hechos ocurridos en Nuevo Laredo una supuesta prima de la mujer fallecida aseguró a medios de comunicación que los marinos dispararon contra la familia, de la que sólo sobrevivió un hombre, desde un helicóptero.

“No creo que este pariente hubiese estado en los hechos, vamos a suponer que se mete en el fuego cruzado, qué tendría que hacer la parienta en ese lugar, a lo mejor hubiera sido herida, o una sobreviviente, (pero) no me parece que la parienta hubiese estado en el lugar o hubiese presenciado los hechos”, dijo en entrevista con El Universal.

“Una cosa es lo que ella diga y otra, lo que resulte de los peritajes”, indicó Velásquez, quien destacó que un elemento de la Marina murió y que otros más quedaron heridos.

Sin embargo, aclaró, las indemnizaciones sólo se realizan cuando una autoridad es responsable de la muerte de alguna víctima, lo cual aún es investigado por la Procuraduría General de la República, así como por la Procuraduría local para deslindar responsabilidades.

“A quienes se obliga legalmente a reparar un daño es a quien lo causó, legalmente no se puede obligar a uno que no causó el daño a reparar el daño y hasta donde ahorita se sabe fueron los delincuentes porque el calibre fue distinto al de las armas de la Marina”, afirmó el abogado.

El lunes, la Unidad de Atención Inmediata (UNAI) de la Delegación de la PGR en Tamaulipas inició una carpeta de investigación para determinar si las balas por las que fallecieron las dos niñas y la mujer provinieron “desde el aire”. Por su parte, la Marina aseguró que las balas halladas en el lugar no corresponden al calibre que sus helicópteros utilizan y que los disparos provenían “desde tierra y no desde el aire”, a pesar de que las investigaciones no han concluido.

Ante ello, el abogado considera que las indemnizaciones deben realizarse hasta el final de las investigaciones, en el que se determine la participación o no de elementos de las Fuerzas Armadas.