Negociarán bono empresas y obreros

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos González Lima recordó que el año pasado fue del 15 por ciento y solo se pago un bono de 10 mil pesos, por lo que ya están las negociaciones para el pago al cual tienen derecho los trabajadores que tienen el contrato vigente con esta cláusula, considerando que no todos los sindicatos la tienen.

Destacó que en este próximo año se estará tomando el incremento salarial para esta zona del 9 por ciento para negociar el pago del bono anual, será en base a que se estará llegando a un acuerdo.

El presidente de Coparmex dejo en claro que no habrá huelgas o intento de las mismas en enero, "definitivamente no esperamos eso, Matamoros ya paso a la madurez laboral, además ya implica sanciones, ya no se pueden hacer huelgas indebidas, ya incluso hay penalidades graves para la gente que bloque una maquiladora, lo cual hay que aplaudir, ya que el gobierno de Tamaulipas actuó conscientemente y elaboro este tipo de acciones para que se cumpla el estado de derecho en Matamoros, sobre todo en el tema laboral", dijo.

González Lima dejo en claro que el bono anual se estará negociando en base al incremento salarial del 9 por ciento sin tomar en cuenta el MIR que como resultado final fue un 20 por ciento, de ahí vendrán estas negociaciones en donde se esperan que al igual que en este 2021, todo transcurra bajo una tranquilidad en donde ambas partes se van a ver beneficiadas.