Negocian producir remake

Ciudad de México

Leonardo DiCaprio y Jessica Biel podrían producir el remake de la serie The Facts of Life, el cual se encuentra en primera etapa de desarrollo por Sony Pictures TV, reportó Entertainment Weekly.

DiCaprio, a través de Appian Way y Biel, con Iron Ocean Films, se encuentra en negociaciones para dar su apoyo económico al proyecto.

The Facts of Life es un spin off de la serie Diff'rent Strokes, la cual se lanzó a través de NBC entre los años 1979 y 1988, y contó la historia de Edna Garrett, el ama de llaves de la familia Drummond de la emisión original.

Garrett se convirtió en la cuidadora de la Estland School, un internado para niñas en Nueva York, y en cada capítulo, el spin off intentó dar una lección moral a cada una de las chicas.

Por el momento, la serie no cuenta con fecha de estreno ni más detalles sobre su producción.

