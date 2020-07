Negocian cierre sea sólo parcial

Matamoros, Tam.- No está en firme el cierre de comercios en Matamoros, se está en pláticas para que solo se cierre en cierto porcentaje y no en su totalidad como se propuso para este próximo fin de semana, manifestó el director de la Cámara Nacional de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón.

Explicó que no se puede lesionar más la economía de este sector, mucho menos a la población que durante el sábado y domingo es cuando ellos hacen la despensa para la semana.

"Ahora sí en verdad se quiere disminuir la movilidad, es momento de que se apliquen sanciones a las personas que no acaten las disposiciones sanitarias como sucede en la vecina ciudad de Brownsville, Texas, multando a quienes no porten su cubrebocas, así como aquellos que no tienen a nada que salir a la calle", dijo.

"Nosotros ya le hicimos esta propuesta al Congreso de Tamaulipas para que se considere aplicar algunas sanciones a las personas que no estén acatando las disposiciones sanitarias, no puede seguirse afectando (solamente) al comercio o la industria", agregó.

Comentó que es viable esta propuesta, considerando que los hospitales en estos momentos se están saturando, ya que no solo se está atendiendo a las personas con Covid-19, sino hay otras enfermedades que se tienen que atender y ya no hay cupo en los nosocomios.

"Ahora la propuesta del cierre de los negocios, solo es eso, una propuesta, estamos negociando la manera en que se va a estar contribuyendo el fin de semana en cuanto al cierre, lo cual no serían todos los negocios, solo unos cuantos", indicó.

"Por ejemplo si en una colonia hay cuatro, bueno tres de ellos van a cerrar y solo se dejará uno operando, no se pueden cerrar todos, la comunidad tiene que consumir, pero lo más viables es tomar otras acciones preventivas", manifestó.

Recordó que en estos momentos la situación económica para el comercio organizado no es nada buena, hay empresas que ya no van abrir, otras que al momento que cierren de nueva cuenta y abran muchas se quedaran cerradas con esta segunda fase, por eso se tiene que buscar otras alternativas, que es en lo que se esta trabajando.