Negocia para quedarse

Quedan menos de dos semanas para el regreso de The Walking Dead y el destino para sus personajes no hace más que empeorar. Tras la gran muerte de la temporada, ahora parece que uno de los protagonistas podría abandonar la serie de no llegar a un acuerdo con AMC, la productora de la serie.

Carl Grimes (Chandler Riggs) fue mordido por los caminantes en el capítulo 8x08 y, a pesar de las teorías fan que intentan salvarlo, los avances de los nuevos episodios parecen indicar que el hijo de Rick no tiene posibilidades de seguir con vida.

EN EL AIRE SU FUTURO

Otra estrella que tiene su futuro en el aire en esta octava temporada es Lauren Cohan, la actriz que interpreta a Maggie Greene, que también podría abandonar la serie si no llega a un acuerdo con los productores.

Según informó Deadline hace unos días, el contrato de Cohan expira al final de la octava temporada, dejando a la actriz disponible para otras series.

Los rumores apuntaban a que la actriz habría pedido igualar su sueldo al de sus compañeros Andrew Lincoln (Rick Grimes) y Norman Reedus (Daryl Dixon), algo que, en principio, no habia sido acogido de muy buen grado por la productora.

EN ESPERA DE ACUERDO

Sin embargo, ahora la web TVLine asegura Cohan está en plenas negociaciones con AMC para ampliar su contrato más allá de la novena temporada. Además, la actriz no habría comunicado a los creadores su intención de abandonar el proyecto, a la espera de acuerdo con la productora.