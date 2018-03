Negocia papel de Sharon Tate

Margot Robbie está en negociaciones para unirse a la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, informó Deadline.

La actriz, nominada al Óscar por su interpretación de la patinadora Tonya Harding en Yo, Tonya, podría dar vida a Sharon Tate, en la cinta que abordará el culto al fallecido asesino Charles Manson.

El noveno filme de Tarantino se estrenará el 9 agosto del 2019, exactamente 50 años después de que miembros del culto de la Familia Manson asesinaran a Tate, quien estaba embarazada, y a otras cuatro personas en su casa.

Leonardo DiCaprio también participará en la producción, interpretando a Rick Dalton una ex estrella de series de televisión sobre vaqueros.

Brad Pitt también está confirmado. El ex de Angelina Jolie dará vida a Cliff Booth, el doble de acción de Dalton.