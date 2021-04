Negocia Emilia Clarke integrarse a Marvel

Secret Invasion se anunció como un proyecto en desarrollo el año pasado. Jackson estará retomando su papel de Nick Fury, mientras que Mendelsohn interpretará al skrull Talos, que hizo en Capitana Marvel.

Se dice que la serie sigue a un grupo de alienígenas que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años. Ben-Adir se ha establecido como el villano principal.

Kyle Bradstreet se sumó para escribir y ser producir ejecutivo de esta serie, la cual se espera siga el éxito de las más recientes WandaVision y Falcon and the Winter Soldier.

Clarke es cuatro veces nominada al Emmy por su interpretación de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, de HBO, show que acaba de celebrar el décimo aniversario de su estreno.

Los créditos cinematográficos de la actriz incluyen la película navideña Last Christmas, Me Before You, Terminator Genisys y Solo: A Star Wars Story.