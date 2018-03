Negaran acceso a "Libres y Lokos" en Veracruz

El Veracruz informó que no permitirá el acceso a integrantes de la barra Libres y Lokos para evitar riñas como la ocurrida en la anterior visita de los Tigres al Estadio Luis "Pirata" Fuente.



El club jarocho argumentó que la medida fue tomada por las autoridades de la Ciudad buscando salvaguardar la seguridad de los asistentes al partido que se disputará este domingo por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2018.



"Tras un análisis a conciencia, se determinó no permitir el acceso al grupo de animación de los Tigres denominado 'Libres y Locos' (sic) al próximo encuentro entre escualos y felinos que se desarrollará el domingo 4 de marzo en el estadio Luis "Pirata" de la Fuente", explicaron a través de un comunicado de prensa.



"Las autoridades de Veracruz llegaron a esa conclusión con la finalidad de evitar conatos de bronca o posibles riñas como sucedió el pasado 17 de febrero del 2017 al interior del Coloso del Fraccionamiento Virginia".



En la anterior visita de los Tigres al Puerto, una bronca se suscitó entre barristas felinos y aficionados del Veracruz lo que derivó en un partido de veto y una multa económica al club local que ascendió a los 775 mil pesos.



Además, al director técnico Ricardo Ferretti lo suspendieron dos partidos por agredir a un policía y amenazar a la afición del Veracruz, infringiendo así el reglamento y violando el código de ética.



No es la primera vez que se busca evitar que integrantes de la Libres y Lokos acudan a un estadio visitante.



En el Clásico Regio más reciente a varios de sus integrantes se les impidió el acceso al Estadio BBVA Bancomer, incluyendo a Samuel Reyes, reconocido como líder.