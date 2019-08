"Necesitamos a Dios"

La muerte del sacerdote Martín Vega en Matamoros es un reflejo de cómo está la sociedad y de la falta de Dios afirmó el presbítero Marco Antonio Meza Flores.

Destacó que si la sociedad no tiene a Dios, la gente no lo busca, no le oran, no le dan gracias por la creación, por las bendiciones que a diario nos otorga. Por los alimentos, "porque tenemos que comer". Meza Flores además es psicoterapeuta especializado en parejas.