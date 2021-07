Necesita familia ayuda monetaria

Cleto Arriaga Vela, esposo de Rosa, explicó que su esposa se contagió, pero en una semana empeoró, por lo que ya no pudieron tenerla en el hospital privado.

"Ya se nos agotó todo, nos pidieron sacar a nuestra enfermita, la trasladamos al 270, pero no me la querían entregar y me retuvieron mi informe médico en finanzas, para poder ir a buscar lugar, hasta que les deje las escrituras de mi casa en garantía y firme un pagare", dijo.

La familia pide el apoyo de los ciudadanos de buen corazón, porque quedaron endeudados en el hospital privado.

"Fue muy riesgoso, pero gracias a Dios resistió, ahora estoy con mi esposa esperando que Dios obre y que me supla para sacar las escrituras del hospital", dijo.

La mujer es trabajadora domestica y se encuentra en terapia intensiva, intubada.

Cualquier información marcar al 8993 49 2817 o depositar a la cuenta: 4766 8416 3845 2394 de Citibanamex, cualquier apoyo es de gran importancia para la familia.