Necesidad trunca niñez. Día Internacional contra el Trabajo Infantil

En el mundo, poco más de 168 millones de niños y niñas realizan algún tipo de trabajo, en algunos casos por explotación, en otros, por necesidad. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

Ante esta perspectiva, es urgente que se refuercen las políticas públicas para evitar que los menores de edad tengan que trabajar, ya que esto genera deserción escolar y además, que niños y niñas se vean envueltos en actividades ilícitas.

Así lo expresó Olivia Lemus, titular del Instituto de Atención a Víctimas en Reynosa, al celebrarse el Día Internacional contra el Trabajo Infantil.

“Muchos de ellos (menores) salen a trabajar para ayudar a sus padres y van perdiendo el rumbo y la capacidad de cumplir sus sueños. Al tener el poder adquisitivo, van perdiendo sus proyectos de vida, que únicamente pueden ser viables con una buena educación.

“Lo vemos en los cruceros, se han dejado de hacer estos operativos para ofrecerles programas multidisciplinarios por medio de la Secretaría de Educación Pública o Bienestar Social. Tengo entendido que a través de las gestiones de la presidenta del DIF Tamaulipas, se van a hacer estos operativos a nivel estatal, se está trabajando en el tema para llevarlos a cabo”.

La desintegración del tejido social dijo, es respuesta a la desatención que se ha tenido desde la sociedad hasta el gobierno.

“Como padres de familia, somos ejes rectores en la formación de nuestros hijos, es lamentable lo que vivimos hoy de todos estos niños que se dedican a situaciones ilícitas y que han venido a truncar sus proyectos de vida por dedicarse a esta situación”.

Por ello, es que debe trabajarse en políticas públicas viables y que sea de forma sencilla para poder involucrar a sociedad, padres y maestros.

“Es una situación que nos compete a todos, exigir a las autoridades que están al frente de una dependencia que si aceptaron un cargo, que le entren, porque tienen una responsabilidad muy grande”.

¿Qué se entiende por trabajo infantil?





>De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el trabajo infantil pone en riesgo a los menores y viola tanto el derecho internacional como las legislaciones nacionales. Priva a los niños de su educación o les exige asumir una doble carga: el trabajo y la escuela. El trabajo infantil, que debe ser eliminado, es un subconjunto de actividades laborales llevadas a cabo por menores de edad e incluye:

> Las ‘incuestionablemente’ peores formas de trabajo infantil, tales como la esclavitud, o prácticas similares, y el uso de niños en la prostitución u otras actividades ilegales.

> El trabajo hecho por los niños menores de la edad legal para ese tipo de tareas, tal y como se establece en las legislaciones nacionales de acuerdo con los estándares internacionales.

Trabajan para reducir cifras



Por Fabiola Nevárez

>En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer, reconoce que en Reynosa es alto el índice de menores que realizan algún tipo de trabajo, en su mayoría varones que por la economía familiar se ven obligados a incursionar en la actividad laboral.

>Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), confirma que aunque no tienen una cantidad exacta de niños que trabajan en la ciudad, el número es grande y preocupa, no tanto porque lo hagan sino porque además no acuden a ninguna institución educativa.

>“Hay pequeños que tienen que aportar dinero a casa, ya sea porque el ingreso de los papás no es suficiente o porque necesitan su ingreso para poder costearse su educación, pero no podemos generalizar y decir que todos los niños que trabajan no estudian”, explicó.

>Caso contrario, dijo, están los niños en condición de calle, de los cuales ya se han rescatado 10 menores de 12 años y que han restituido a una escuela y se han canalizado a la casa hogar para recibir asistencia social integral.

OBLIGADOS. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer trabaja en programas para reducir el índice de niños trabajadores.